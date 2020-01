direkte

tidligere i uka hadde Alta kommune et møte der de disktuerte folkehelse, og hva kommunen skal satse på videre. I studio kommer folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wiik. Under Alta Sami festival arrangeres det danseworkshop for barn i alderen 10-13 år, vi får besøk av instruktør Monica Michelsen. Vi skal også snakke med Linda Klemetsen fra Vitensenteret.,