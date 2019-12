direkte

Altas trenerguru Tor Oskar Thomassen ber folk i nord om å senke ambisjonsnivået og akseptere at man ikke klarer å kjøre full pinne på denne tida av året. Alice Balto sliter med å sove og kommer i studio til Hanne Larsen for å fortelle hvordan hun takler mørketida. Hvis hun da ikke har forsovet seg... Og i dag ringer vi opp lytter Anja Graven for å høre om hennes desemeberliv.