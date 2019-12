direkte

Informasjonsansvarlig for Finnmarksløpet, Trond Anton Andersen kommer på besøk i studio. Påmeldingen til neste års løp er nå avsluttet, og dermed passer det å snakke litt om hva hvem og hva som skal skje under jubileumsløpet 2020. Vi skal også snakke med en som heter Roy Harald Eilertsen, som designer trailere til spillet Eurotruck simulator, et spill som går ut på å kjøre trailer rett og slett.