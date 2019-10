direkte

På morgenkvisten kommer Ina Olsen og Ingrid Emilie Johansen, medlemmer i Jusshjelpa i Nord-Norge som er på plass i Alta for å ta imot saker fra befolkningen. I tillegg har vi tatt en prat med Stig Frode Henriksen som kommer med en oppdatering på sin bokseutfordring, og vi får høre et innslag fra musikktilbudet for yngre demente på Kulturskolen.