Alta IF sitt herrelag berget ett poeng i siste sekund mot Ros i serieåpningen i det som ble en høydramatisk kamp. Trener Rune Skaufel kommer i studio. Bedre gikk det for fotballherrene som vippet en jevn kamp mot Kjelsås i sin favør, og har nå heng på teten i 2. divisjon. Vi skal også se om vi ikke får vår mann Frank Halvorsen på telefonen. Han er fast i syden etter at reiseselskapet Thomas Cook gikk konkurs etter 179 år.