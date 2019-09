direkte

Valget er over, og som ventet ble Senterpartiet den store vinneren, også her i Alta. Førstekandidat Jan Martin Rishaug kommer i studio klokka 10 for å gi oss sin reaksjon på brakvalget. Vi får også besøk av Odd Erling Mikalsen fra Frp, og vi skal innom Rødt parti sin valgvake.