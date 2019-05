direkte

Fred Buljo var i studio, sammen med pappa Klemet. Vi fikk høre hvordan det var oppe på scenen, og nede blant publikum under Eurovision Song Contest. Fotballekspert Frank Halvorsen analyserte Alta If sin motstander i cupen, nemlig selveste Stabæk. Tromsø-spiller magnus Andersen fyller 33 år idag, og Frank har snakket med han på telefonen. Tilslutt tok vi et lite mattips som vi pleier.