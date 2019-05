direkte

Alta IF vant 1-0 over Sotra i en jevn kamp. Trener Bryant Lazarro kommer i studio og gir oss alt om kampen. Vi får også besøk fra Mia-butikken, som har vårmarked på onsdag. Reporter Hanne Larsen var tilstede da Alta kommune fikk 791.000 til språkutvikling for barnehagebarn.