På søndag spiller Alta IF mot Sotra. Under den kampen kan du sende barna dine i flerbrukshallen, hvor de får utfolde seg, mens du ser kamp. Vi får også et intervju med Ranheim-spiller Mads Reginiussen, som etter en litt tøff start på sesongen, nå har begynt å finne nettmaskene. Vi skal også dykke inn i en av de mest notoriske drapsgåtene, når vi snakker om Zodiac-morderen i spalten "U(t)løste mysterier."