Radio Alta mandag 6. mai

Opptak: – Vi tapte fortjent

Alta-trener Bryant Lazarrovar innom studio og snakket om 2-0-tapet borte mot Kjelsås. Vi fikk også høre fra to lærerstudenter som sammen med resten av klassen sin skal ha utstilling i neste uke. Til slutt hørte vi fra en mann som gir Frisklivssentralen i Alta æren for at han fikk livsgnisten tilbake.