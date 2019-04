direkte

Under dagens får programleder Martin Hovden flere gjester i studioet. Først ut er Oddhild klevberg som vil oppfordre deg til å gi penger til Kirkens Nødhjelps fastekasjon. Deretter kommer restuarantsjef for Brasserie Nord, Olav Børtveit for å fortelle om sin første måned med nye restaurant. Vi skal også avslutte sendinga med mat som tema, da kommer fylkespolitiker Ronny berg for å gi oss sitt beste mattips.