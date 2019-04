Radio Alta tirsdag 2. april

Direkte: Avslørte du Radio Altas aprilspøk?

Martin og Espen har et fullstappet program idag. Under mandagens sending ble det kjørt en 1.april spøk, greide du å gjette hvilken? Vi får også besøk av Da-Roger Karlsen fra Alta røde kors. Han skal snakke om førstehjelp for småbarnsforeldre. Det blir mattips ved Offroad Finnmarksjef Anders Abrahamsen, før vi avslutter med hipsterguiden, der vi også får en spennende, brillefin gjest.