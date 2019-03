Opptak: Vi får en stemningsrapport fra byens nye aktivitetssenter

direkte

Under onsdagens sending bød Hanne Larsen på et fint intervju med Knut Sivertsen, som fortalte reporter Bjørn Martin Lyng om hva han synes om det nye aktivitetssenteret på Skansen. Vi fikk også høre fra Jonas Haugen, som vant Altaprisen under Næringslivsdagen tirsdag kveld.

Også planene for den nye samiske skolen i Alta fikk plass i sendingen, ved Brita Juliane Skum. Og det ble et intervju med Geir Johansen, som sammen med Jan Tore Larsjord skal ha en konsert med Leonard Cohens sanger, på Barila til helga.