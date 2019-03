Opptak fra Næringslivsdagen

direkte

Tirsdag formiddag er det igjen klart for årets utgave av Næringslivsdagen, som går av stabelen ved Thon Hotel. Påmeldingslista (ekstern lenke) er begynt å bli lang arrangementet, men det er alltid noen som ikke kan møte. Heldigvis for de som ikke kan møte streamer Altaposten det hele, i vinduet over. Streamen starter ti minutter før Runa Lillegrend går på scenen klokka 12 for å ønske velkommen.