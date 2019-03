Direkte: Slik sikret Skaufel & co plassen i 2. divisjon

direkte

Tirsdag er det Even Martinsen og Espen Solli som styrer spakene, og avvikler Radio Altas morgensending.

For å krydre sendingen får de besøk av Heidi Nilima Monsen, som står for dagens mattips. Rune Skaufel kommer deretter innom for å fortelle om jobben som lå bak da Alta IFs håndballherrer og han som trener klarte å sikre seg andredivisjonsspill til neste år. Planen var at også Andreas Markussen i Alta IF skulle ta turen innom for å snakke om helgas folkekamp i håndball pluss innsamling til kreftaksjonen, men her kan det ifølge programlederne være at Skaufel tar oppgaven selv.

Om alle brikker faller på plass kommer også nyslått norgesmester Siril Pettersen Hammari innom for å fortelle om helgas prestasjon.

I den faste hipsterspalten er det hipstermusikk som skal dissekreres.