Opptak: Slik blir sendinga når radio-Hovden ikke har fått forberede seg...

direkte

Grunnet uforutsette hendelser måtte radiovert Martin Hovden tilbringe halve torsdagen som TV-produsent, og uten backup på radio ble det smått med forberedelser til fredagens sending. Dermed må noe tas på sparket. Martin melder ti minutter før sendestart om at det ser skummelt ut for omlag en halvtime av sendingen...

Det som er helt spikret og klart er at Kvinnedagen vies mye oppmerksomhet.

– Det er arrangement i dag 1330 med appeller. Her skal blant annet deltid kontra heltidsarbeid løftes inn som tema, slik jeg forstår det. I studio får jeg besøk av Kristina Johnsen i SV, forteller Hovden.

Utover det er det tynt i sendingen. Den faste spalten Kvinneguiden går av stabelen der temaet i dag er karma.

– Og så må vi hente inn en eller annen. Vi får si at det blir en overraskelse for både lyttere, seere og for meg hva som skjer utover i sendinga, sier Hovden.