Fredag braker det løs i BUL-hallen, der hundrevis av håpefulle altaværinger møter opp med et mål i sikte; å sikre seg et best mulig laksekortdøgn i det mange mener er verdens beste lakseelv.

Martin Hovden tokm en prat med sjefen sjøl, ALI-direktør Tor Erland Nilsen.

lørdagens uhøytidelige sportslige event i Finnmarkshallen, straffesparkkonkurransen der blant annet Liverpool-legende John Barnes deltar, ble også tema. Martin Overvik kom og forttalte om hva som skal skje.