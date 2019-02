Sendeskjema for Altaturneringen

direkte

Altaposten sender hele 30 timer direkte fra helgens Altaturnering i handball.

Lørdag starter vi klokken 9.00 fra AMFI-banen i Altahallen, og holder på helt til klokken 21.00.

I samme stream får du se kvalifiseringskampene i Bring-serien.

kl 11.00 - Alta IF mot Nøtterøy

kl 14.00 - Nøtterøy mot Storhamar

kl 17.00 - Alta IF mot Storhamar

Klikk her for å følge sendingen fra Altahallen. - Her kan du se hele kampoppsettet.

Lørdag sender vi også fra Ulf Kivijervi-banen i Finnmarkshallen fra kl 14.40 til 23.00.

Klikk her for å følge sendingen fra Finnmarkshallen. - Her kan du se hele kampoppsettet.

Søndag sender vi alle finalene fra ca. kl 10.00 og frem til siste finale er spilt rundt klokken 17.00.

Klikk her for å se søndagens stream. - Her kan du se hele kampoppsettet.