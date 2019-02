I tillegg til dyktige regnskapsførere og rådgivere, settes arbeidsmiljøet i sentrum. De har lite gjennomtrekk av ansatte og fokuserer på det sosiale miljøet og økt kompetanse. Det har gitt en stabil kundemasse fra Vadsø i nord til Kristiansand i sør.

Beathe Pettersen overtok som daglig leder av Accountor Alta 1. januar 2017. Torbjørn Johansen hadde da vært daglig leder i 16 år. Han kjøpte selskapet i 2001 og er fortsatt eier, styreleder og nestleder.

- Jeg elsker å jobbe og jeg ville fortsette å jobbe med regnskap og en del andre ting rundt, i tillegg til å støtte Beathe der hun ønsker at jeg skal trå til. Det er hun som leder bedriften og har styringen med den daglige driften av Accountor, sier Torbjørn.



- Vi har tatt videre det Torbjørn har bygget opp og det verdigrunnlaget som henger i veggene. Samtidig tilfører jeg mine prioriteringer, sier Beathe. Hun begynte i Accountor i 2004.



Da hun overtok som daglig leder, satte hun seg mål om at Accountor skulle være den beste arbeidsplassen. Her skulle de ansatte ønske å jobbe og her skulle de mest fornøyde kundene være, basert på den service og kvalitet de får.

Nøkkelen til suksess

- Det er mange som er opptatt av å måle suksess i stor omsetning og gode resultater, og det er selvfølgelig viktig. Men for oss er suksess det at folk trives hos oss, samtidig som vi styrer skuta etter et pluss i tallene, sier Torbjørn.



Innprenta kultur i lokalene

Beathe forteller at trivsel gjør at hele bedriften har lyst til å gjøre en god innsats, noe som gir gode resultater og fornøyde kunder. Kjemien mellom kunder og ansatte er viktig.Regnskapsføreryrket er spennende og flott yrke, med hektiske og til tider lange dager. Det blir en livsstil. Accountor i Alta opplever at de ansatte blir lenge, også etter normal pensjonsalder.- En av våre ansatte er 68 år. Istedenfor å gå av med pensjon, velger han og gå ned i 50% stilling. Vi er veldig opptatt av å legge til rette og han får velge selv hva han har kapasitet og mulighet til, sier Beathe.- Vi har også andre ansatte som er delvis i permisjon, og de har i stor grad styrt arbeidshverdagen selv. Når de ansatte får den friheten og fleksibiliteten, misbrukes den ikke og vi er opptatt av å ha gjensidig tillit. De ansatte setter veldig pris på å ha frihet under ansvar, noe som gjenspeiles i arbeidsinnsatsen, forteller hun videre.Det sosiale miljøet er også en viktig trivselsfaktor. En gang i året inviterer en av de ansatte alle kollegaene med partner hjem til seg og serverer selvskutt rype. I tillegg går de regelmessig ut og spiser middag, har internt julebord, felles kaffepauser og lunsjpauser, vafler hver siste fredag i måneden og ukentlig vinlotteri. I tillegg arrangerer de en sosial og faglig tur, der også respektive inviteres med. På den måten styrkes hele familien, bokstavelig talt.

Hos Accountor skal de ansatte være med og påvirke arbeidsplassen. Derfor er det like viktig med et godt sosialt miljø som et faglig miljø.

- Kvalifikasjonene må naturligvis være på plass, men personlig egenskaper er viktig for at det skal fungere for begge parter, påpeker Pettersen.



- Når vi ansetter, ser vi på om de er gode emner til å bli faglig dyktige, i tillegg til at de må passe inn. Det er viktig at de ansatte passer like godt inn som at de har faglig kompetanse, tilføyer Beathe.



- Det er en innprenta kultur i lokalet vårt, at de ansatte får være med og påvirke arbeidsplassen. Selv om det har kommet nye krefter til, har de raskt tilegnet seg denne filosofien, forteller Torbjørn.

Kunder over hele landet

Accountor har en stabil kundemasse. De har mye kontakt med kundene og det er viktig at de føler seg fortrolig med regnskapsføreren.

- En kollega i Accountor-kjeden sa til oss at vi er forsiktig med å fremheve styrkene våre. Selv om vi oppnår bedre resultater, er vi mer ydmyke, sier Torbjørn.



Regnskapsbransjen er i endring og blir berørt av automatisering

Det er viktig å ha et stort nettverk som kan bidra med kapasitet og kunnskap. Ved at de er en del av Accountor-kjeden har de kollegaer spredt over hele Norge, fra nord til sør. I tillegg har kontorene i Nord-Norge et eget samarbeid.

- Vi må tilpasse oss og fokusere på hvordan vi skal møte dette. En robot kan ikke overta vår rolle som rådgivere på samme måte. Når vi går over til mer automatiserte systemer, går vi fra bokføring til kontrollarbeid og det blir en annerledes hverdag, forteller Beathe.



- Du får hele tiden en ny hverdag, det er et utrolig spennende yrke. Selv om jeg er 60 år, lærer jeg noe nytt hver dag, sier Torbjørn.



Regnskapsbyrået Accountor i Alta har store og små kunder innen de fleste bransjer. Ønsker du en regnskapsfører som forstår dine lokale utfordringer og muligheter, og samtidig kan levere fremtidenes digitale muligheter? Da er Accountor Alta et naturlig valg.