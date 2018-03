Etter 31 bedrifter/personer som har blitt foreslått har Alta Næringsforening kommet frem til tre kandidater som er med i avstemmingen om Altaprisen 2017.

Alta Næringsforening er en medlemsorganisasjon for små og store bedrifter i Alta. Per desember 2016 hadde næringsforeningen 170 medlemsbedrifter, og vi jobber kontinuerlig med å øke medlemsmassen.

- Alta Næringsforening opprettet Altaprisen for å fremheve et firma eller en organisasjon som har utmerket seg i eller for næringslivet i Alta på en særdeles positiv måte, sier Kjetil Kristensen direktør ved Alta Næringsforening. - Prisen består av skiferplakett og diplom og kan deles ut en gang pr. år.

- I 2016 var det Jan Opgård, Per Buvik og Henriette Bismo Eilertsen som hver vant sin pris for sine innflytelser i sine områder og har hatt stor betydning for Altas utvikling, tilføyer Kristensen.

De tre kandidatene for 2017 er:

Harald Volden

Harald Volden etablerte sin lakseoppdrettsvirksomhet i Alta i 1984 etter noen år i Hammerfest. Han ble en av flere laksepionerer i Altafjorden og en viktig innovatør og utvikler av norsk laksenæring i en tidlig fase. Han var med og skapte flere titalls og etterhvert hundretalls arbeidsplasser i Alta og regionen omkring. I 2006 ble virksomheten en del av det børsnoterte Grieg Seafood og Harald har etterhvert solgt seg ut. Han har også bidratt generøst til den elegante lyssettingen av Nordlyskatedralen.

Kirsti Knudsen

Kirsti Knudsen har gjennom sitt fargerike virke som sivilarkitekt satt sitt preg på oppbyggingen av Alta sentrum gjennom flere viktige og markante prosjekter. Hun har også bidratt til utformingen av Hammerfest by og flere prosjekter forøvrig i Nord-Norge. Hun har kombinert lokale tradisjoner med internasjonale impulser i sine prosjekter og på den satt sin signatur på den nye byen. Hun startet sin virksomhet i sitt eget firma Sivilarkitekt Kirsti Knudsen AS som i 2010 innfusjonerte Aurora Landskap AS og skiftet navn til Verte Landskap&Arkitektur som i dag er Altas og Finnmarks største arkitektfirma. Hun overlot ledelsen av selskapet i 2009 til Henning Bek som leder virksomheten i dag.

Harald Nilsen AS Entreprenørforretning

Harald Nilsen AS er Finnmarks eldste bygningsentreprenør. Bedriften har sitt utspring i firmaet Murmester Harald Nilsen, som ble startet i 1959. I 1990 ble aksjeselskapet Harald Nilsen AS dannet og tre av de ansatte kom inn som medeiere. Selskapet har siden starten hatt en jevn vekst og driver i dag med rundt 70 ansatte og omsetter for ca 200 mill. kr i året. Firmaet har også bidratt til byutvikling i Alta gjennom sine investeringer på Alta Sentrum og i flere boligprosjekter i Alta. Bedriften kan vise til gode resultater og har en solid økonomi. De har en stabil arbeidsstokk, velkvalifiserte ledere og handverkere som er kjent for å levere gode prosjekter med høy kvalitet.

Stem på den du vil skal vinne!



Send AP ALTAPRISEN2017 (ditt svaralternativ) til 2399

Alt. 1 Harald Volden

Alt. 2 Kirsti Knudsen

Alt. 3 Harald Nilsen AS Entreprenørforretning

Kr. 5,- pr. SMS

Konkurransen avsluttes 9. april kl. 12.00

Næringslivsdagen 2018 arrangeres hos Thon Hotel Alta tirsdag 10.april kl 12.00.

SETT AV DATOEN