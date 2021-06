Noindex

Streikeleder Steffen Handal bekrefter overfor VG at det blir tvungen lønnsnemnd. Det skjer etter et møte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Jeg synes det er uheldig at regjeringen griper inn, sier Handal til E24.

Bakgrunnen for at regjeringen nå griper inn er ifølge Handal at det er en fare for liv og helse. Et anlegg for søppelhåndtering i Fredrikstad står sentralt i avgjørelsen, ifølge streikelederen.