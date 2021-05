Fyrte opp bål i teltet

Noindex

Politiet var neppe overrasket over at det ble mange og lange festligheter 16. mai og natt til 17. mai rundt om Finnmark. Det ble støyende for mange og noen steder gikk det litt langt.

Rundt klokken tre i natt ble det brann i teltet til sortrussen ved alpinbakken på Sandnes i Sør-Varanger.

Nødetatene dro til stedet og fikk slukket brannen. Det var et stort bål inne i teltet.

– Det går jo selvfølgelig ikke bra. Måtte jo ta fyr i teltet, som nå er brent opp, melder politiet på Twitter.

Politiet stanset et russearrangementet i Vardø. Grunnen var at mindreårige var til stede.

– Festdeltakerne ble bedt om å forlate stedet og sette kursen hjemover, melder politiet.

I Bjørnevatn måtte politiet forholde seg til hissige festdeltakere da de stakk innom, for øvrig kan det se ut til at det meste har gått greit gjennom en feststemt natt.