Norge satte olympisk rekord - til finale i lagtempo

PYEONGCHANG: Norge var en av medaljekandidatene før lagtempoen i OL, og etter seiren over Nederland i semifinalen onsdag, er Norge klare for finale mot Sør-Korea klokken 14.17 onsdag. Det betyr at Norge tar minst sølv på lagtempo i OL.

Under søndagens kvartfinale slet Sindre Henriksen, og sprakk da det gjensto en og en halv runde. Før semifinalen ble han byttet ut med ut med Håvard Bøkko. De to andre på laget var Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen.

BT får nå opplyst at laget i semifinalen blir det samme som i finalen: Lunde Pedersen, Spieler Nilsen og Bøkko.

Det var Patrick Roest, Sven Kramer og Jan Blokhuijsen som gikk for Nederland mot det norske laget.

Norge begynte bra, og hadde en ledelse på sju tiendeler tidlig i løpet.

– Det er nesten en skremmende god åpning, sa Eurosport-kommentator Arve Fuglum.

– Fungerte perfekt

Blokhuijsen gikk lenge i tet for Nederland, som slet med å svare. Før den siste runden ledet Norge med sekundet. Det holdt helt inn, og Bøkko og Co. kunne strekke armene i været da laget passerte streken.

– De fulgte planen sin til punkt og prikke, og det fungerte perfekt, sa Eurosport-ekspert Mikael Flygind Larsen etter løpet.

Vinnertiden ble 3.37.08, noe som er ny olympisk rekord. I mål var laget 1,38 sekunder foran, og Norge skal dermed gå OL-finale mot Sør-Korea kl. 14.17.

Nede på isen kastet Norges landslagstrener alle hemninger da finaleplassen var et faktum. Sondre Skarli jublet akkurat som om han hadde scoret mål på Wembley. Atypisk for skøytesporten, men illustrerende for den enorme gleden han må ha følt over å være i finalen som garanterer minst sølv.

– Akkurat nå er Norge favoritt til å ta det OL-gullet. Norge er bedre trent, og har større muligheter enn Korea, sa Flygind Larsen.

Sør-Korea innfridde på hjemmebane

I den andre semifinalen sto det mellom Sør-Korea og New Zealand. Førstnevnte hadde den beste tiden i kvartfinalene, men New Zealand var i føringen under store deler av løpet.

Mot slutten var vertsnasjonen sterkest. De gikk i mål 0,72 hundredeler foran, og hjemmepublikum kunne slippe jubelen løs. I Gangneung Oval var jubelen enorm på det tidspunktet, slik den har vært hver gang en koreaner har vist seg på isen i skøytearenaen.

– Da er Sør-Korea sikret en medalje her på hjemmebane, sa Flygind Larsen etter den første semifinalen.

Lagtempo er en ganske ny OL-øvelse, og var på programmet for første gang i Torino i 2006. Da ble det en fjerdeplass på Norge, med Bøkko på laget.

Det ble en ny fjerdeplass i Vancouver fire år senere. I Sotsji ble Norge nummer fem.