Vant slitekamp

fotball

Alta - Elverum 3-1:

Etter to tøffe bortematcher var det igjen klart for hjemmekamp, og denne gangen var det svakt plasserte Elverum som gjestet Finnmarkshallen. Alta IF har vært solide på eget kunstgress, og hadde kun gitt bort to poeng av 12 mulige før søndagens oppgjør.

Hjemmelaget startet best og tok ledelsen på frispark etter 24 minutters spill. Midtbanespiller Gustav Severinsen var mannen bak Alta IFs første nettkjenning for dagen. Håvard Nome økte til 2-0 fra straffemerket midtveis i andre omgang, og bare to minutter etter 2-0-scoringen løp Magnus Nikolaisen fra Elverums forsvarsspillere og satte inn 3-0.

Gjestene reduserte ved Magnus Solum drøyt ti minutter før full tid, men Alta IF hadde kontroll og sikret sesongens femte seier. Bryant Lazaros mannskap er nummer fem i PostNord-ligaen avdeling 2 med 17 poeng på ti kamper. Grorud topper tabellen med 21 poeng.

– Jeg er stolt av guttene. Vi har en del skader og suspensjoner, så flere måtte spille i uvante posisjoner. Det synes jeg at de taklet fint. Også har vi en veldig god målvakt i Daniel Rojas. Han var igjen strålende mellom stengene, sa hovedtrener Bryant Lazaro til A-sporten rett etter kampslutt.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Felix Adrian Jacobsen, Øyvind Veseth Olsen, Håvard Nome - Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Gustav Severinsen (Simon Laugsand fra 58. min.) - Magnus Nikolaisen (Ovllaper Skoglund Sara fra 90. min.), Brage Berg Pedersen (Aleksander Bjørnvåg fra 83. min.), Kyle Spence