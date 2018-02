Hei og velkommen til vårt livestudio fra OL 2018.

Det er lite som engasjerer det norske folk like mye som vinter-OL. Det viser helt tydelig våre lesertall fra tidligere mesterskap.

Derfor har vi gjort sitt ytterste for at du skal kunne følge mesterskapet gjennom våre digitale kanaler. Vi har blant annet bygget dette flunkende nye direktestudioet . Der følger du den løpende dramatikken til alle de norske medaljehåpene.

Her får du oversikten over de ferskeste nyhetene, hvilken nasjon som leder medaljestatistikken og hvem av nordmennene som er i aksjon den aktuelle dagen. Videre får du selvfølgelig oversikt over program og resultater dag for dag.

Gjennom vårt redaksjonelle sportssamarbeid er vi tilstede i Pyeongchang med sju rutinerte reportere, to kommentatorer og tre fotografer. De vil sørge for at du får nyhetene og reportasjene du trenger fra Sør-Korea.

Samtidig har vi styrket den digitale desken hjemme i Norge, og vi er bemannet 24 timer i døgnet. Alt dette for å kunne gi deg som bruker en best mulig redaksjonell OL-dekning.

Heng med!