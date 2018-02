Nå skal Roger lede langrennsløperne

sport

– På årsmøtet til Alta IF langrenn 14. februar ble Roger Finjord valgt som ny styreleder for gruppa. Han overtar etter Carsten Rolland som har vært styreleder de siste fem årene, skriver Alta IF i en pressemelding.

– Finjord sier at han gleder seg til oppgaven og ser fram til å jobbe med dyktige ledere, trenere og utøvere i langrennsporten i Alta og Finnmark. Finjord er også nestleder i Finnmark skikrets, opplyser de videre.

Carsten Rolland synes at det har vært spennende å være med å styre langrennsgruppa.

– Sportslig og organisatorisk er det et svært velfungerende miljø som kan vise til god bredde, mange gode resultater både lokalt, regionalt og nasjonalt, og som også har et utrolig godt samarbeid med andre klubber i Alta. Dette har gitt utslag som snøkanonsameiet og skialliansen som begge er samarbeidsprosjekter blant Alta-klubbene som står bak snøproduksjon og rulleskiløype i Kaiskuru. Klubben har også vært arrangør av store skirenn som NNM, junior-NM og nå i april senior-NM.

Ut av langrennsstyret går også Frode Wilhelmsen og Ann Christin Bekkvik. Inn kommer Daniel Strand og Beate Jensen, mens Evy Olsen og Odd- Egil Olsen fortsetter i styret.