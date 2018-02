Mads får ny lagkamerat

sport

Spisstalentet Andreas Helmersen (19) lånes ut fra Rosenborg til bykollega Ranheim, melder Adresseavisen.

– Papirarbeidet gjenstår, men klubbene er enige. Andreas blir med oss på treningsleiren til Marbella, bekrefter daglig leder Frank Lidahl overfor Adresseavisen.

Så sent som søndag skrev Helmersen under på en ny treårskontrakt med Rosenborg.

– Rosenborg skal ha ros for prosessen i denne saken. Med dette utlånet er målet for både Andreas og klubbene at han returnerer til RBK som en spiss som er ett steg nærmere å konkurrere om plass i Rosenborg-elleveren, sier Lidahl.

Ranheim sier seg dermed ferdig med spillerjakten foran debuten i Eliteserien. Klubben er tilbake på øverste nivå i norsk fotball for første siden 1950-tallet.

Altaværingen Mads Reginiussen spiller som kjent i Ranheim.