Får ikke gå lagsprinten

Landslagsledelsen har bestemt at Johannes Høsflot Klæbo får med seg Martin Johnsrud Sundby på mennenes lagsprint. Marit Bjørgen skal gå med Maiken Caspersen Falla i kvinnenes konkurranse.

Johannes Høsflot Klæbo står med to gull i OL. Han tok sprintgullet og var ankermann på stafettlaget. Martin Johnsrud Sundby gikk inn til sølvet på skiathlon-distansen og var også delaktig i stafettgullet.

– Valget falt på Martin fordi vi mener dette er det sterkeste laget, sa sprintlandslagstrener Arild Monsen da han presenterte det norske laget tirsdag.

Det heteste alternativet til Sundby så lenge ut til å være Finn Hågen Krogh, men finnmarkingen ble bare nummer 18 på 15-kilometer i fri teknikk i OL. Monsen bekrefter at det ødela hans sjanser.

– Ja, det kan du gjerne si at det gjorde. Hvis Finn Hågen skulle være med på laget til lagsprinten, var han avhengig av å gjøre en god 15-kilometer, sa Monsen.

På herresiden har ikke Norge lykkes i de siste lagsprintene i OL og VM. OL-vinnerne Ola Vigen Hattestad og Petter Northug ble bare nummer fire i Sotsji, mens Klæbo i spann med Emil Iversen ble nummer fire i Lahti-VM i fjor etter at sistnevnte falt på siste etappe.

Dette betyr at OL er over for Finn Hågen Krogh. Han og Emil Iversen hadde begge et håp om å få gå lagsprinten sammen med Johannes Høsflot Klæbo, men landslagsledelsen valgte altså Martin Johnsrud Sundby.

Krogh er ikke aktuell for en plass på det norske laget som delta på den avsluttende femmila. Dermed blir 18. plassen på 15 kilometer fri tverrelvdalingens eneste plassering i dette mesterskapet.