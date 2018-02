Tok tredjeplass etter stygg krasj

sport

I helga kjørte Martin Moland og Malene Trosten Andersen i den amerikanske Amsoil-serien i Salamanca i New York.

For Malene Trosten Andersen startet fredagen med en skikkelig krasj. I ene løpet falt hun av og ble truffet av en av de andre utøverne.

– Det ble en skikkelig krasj men det kunne gått mye verre, skriver hun til A-sporten.

På facebook-sida la hun ut en video av hendelsen og senere en oppdatering hvor hun forklarer at det heldigvis ikke ble brudd og at muskelen tok mesteparten av trykket. Videre takker hun treneren for å ha fått henne i form til sesongen og sier det mulig hadde gått ennå verre hvis hun ikke var i form.

– Super forslått men det går over til neste helg, skriver hun i en melding.

Allerede lørdag var hun tilbake og vant første heat. I finalen kom hun inn på en tredjeplass etter en dårlig start og en tøff helg.

For Moland ble det en vanskelig start på fredagen. Etter femteplass i begge heatene kom Moland inn på en åttendeplass i finalen:

– Jeg hadde en veldig dårlig start, men greide å kjøre meg opp fra en av de siste plassene til en åttende plass, skriver han til A-sporten.

Under lørdagens løp fikk Moland tredjeplass i første heat og annenplass i andre heat som førte til startspor fire i finalen. I finalen gikk det veien for Moland som kom inn på annenplass.

– Jeg fikk en veldig bra start og kom ut som nummer to. Jeg var rett bak førsteplass hele finalen men kom meg aldri forbi. Alt i alt så var det en bra helg, skriver Moland videre.

Neste helg er det runde 11 og 12 som står for tur i Mount Pleasant i Michigan.