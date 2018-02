Mistet ledelsen

sport

Søndag møtte Alta IFs håndballherrer serieleder Oslo-Studentene i Altahallen. Det var en spennende kamp hvor lagene fulgte hverandre til de siste fem minuttene.

Alta IF - Oslo-Studentene 23-27

Alta-guttene ledet store deler av kampen og virket veldig motivert for seier. Til pause var stillingen 13-10 til Alta IF og Petter Barosen ledet an med syv fulltreffere ved halvspilt kamp. Barosen ble toppscorer i kampen ni mål, men røk også på to to-minuttere.

Når det gjensto fem minutter satt Oslo-laget inn et ekstra gir og tok ledelsen. Kampen endte 23-27 til Oslo-Studentene.

– Det holdt ikke helt inn. Vi var litt kynisk med spillervalg i dag og da blir vi slitne, sier trener Ottar Pettersen. Han er tydelig skuffet over kampresultatet og forteller at det var enkelte spillere som måtte ta mye ansvar under kampen.

– Det var noen spillere som fikk mye spilletid og ansvar og da blir vi sliten på slutten. Det var et valg vi tok under kampen, legger han til.

Alta IF ligger nå på tiende plass på tabellen i 2.divisjon avdeling 1, rett over nedrykksstreken. Neste kamp er 25.februar hjemme mot Vestli som ligger på 11.plass, ett poeng bak Alta IF. Pettersen er klar på at det er en viktig kamp.

– Det blir en viktig kamp mot Vestli hjemme, sier han tilslutt.