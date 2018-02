Norgesmester i damer junior

sport

Lørdag var det duket for individuelt renn i junior Norgesmesterskap i Bjørklibakkene i Stryn. Anna Odine Strøm og Jørgen Oliver Strøm hoppet for Alta IF.

Anna Odine ble Norgesmester i jenteklassen med hopp på 87,5 og 94 meter. Med en poengsummen 210,5 var hun hele 24 poeng foran nummer to, Thea Sofie Kleven. Det var 10 deltakere med i rennet.

– Det var morsomt å hoppe hopprenn igjen, skriver Anna Odine til A-sporten etter rennet.

Alta IFs Jørgen Oliver Strøm endte på en 15.plass etter hopp på 83,5 og 88 meter og var 40,5 poeng bak vinneren Fredrik Willumstad. I gutteklassen var det 59 deltakere.

Søndag er det lagkonkurranser for mix- og kretslag.