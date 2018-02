Møter serievinneren

sport

Søndag møter Alta IFs håndballherrer Oslo-Studentene hjemme i Altahallen. Gjestene fra hovedstaden har vunnet serien og er klare for 1. divisjon.

Herkules kan med full pott komme opp på samme poengsum som Oslo-Studentene, som da må tape sine tre gjenstående kamper. Men studentlaget fra Tigerstaden er best på innbyrdes oppgjør, og kan dermed allerede nå begynne å forberede en tilværelse i landets nestøverste divisjon.

Det gjør at Alta IF-trener Ottar Pettersen er rimelig spent på hva Oslo-Studentene stiller med i Altahallen om to dager.

– Jeg lurer veldig på hvilke spillere de tar med seg nordover. Det kommer til å bli tøft uansett, for de har ingen spesielt dårlige kort. Men det er klart at det kan være en fordel for oss at de allerede er seriemester, sier Pettersen til A-sporten.

Alta IF kjemper på sin side en tøff kamp for å unngå nedrykk. Foran helgas kamper er det kun ett poeng som skiller Alta IF og Vestli under streken.

– Vi er nødt til å gå for seier på søndag. Den aller viktigste kampen blir Vestli hjemme om en drøy uke, men alle poengene teller like mye. Det hadde smakt veldig godt med en seier mot Oslo-Studentene.

Kampen starter søndag klokken 15.00. Oppgjøret vil bli streamet på altaposten.no.