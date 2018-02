– Vil du spille med oss?

sport

– Vi er en liten klubb med ganske få utøvere på hvert alderstrinn. Så når de kommer i den alderen der frafallet er størst merkes det veldig godt. Per i dag har vi 11 jentespillere som har lyst til å spille fotball til sommeren. Det er litt lite, så vi håper at det finnes noen jenter der ute som har lyst til å bli med på laget. Vi stiller ingen krav til ferdigheter og ambisjoner. For oss handler det kun om å ha det gøy sammen, sier Trine Nessvoll.

Vil spille med offside

Hun er en del av trenerteamet som har fulgt IL Frea-jentene i tykt og tynt siden de var små. Nå er klubben altså i beit for spillere. I verste fall kan de ikke stille lag i seriespill denne sesongen, og det er en uhyggelig tanke for Nessvoll & co.

– Det er en kjempeflott gjeng som har har levert gode sportslige resultater og hatt det moro på veien. Kommende sesong åpnes det for syver-, nier- og 11-erlag i jentefotballen, og vi har lyst til å spille med offside. Så for oss er det nierfotball som er mest aktuelt. Men da holder det ikke med 11 spillere over en hel sesong. Vi trenger å fylle på med flere spillere.

Trener én gang i uka

For å kunne spille fotball i jenteklassen i 2018 må man være født i 2001, 2002 eller 2003.

– Vi har startet forsiktig opp med treningen, så det er bare å stikke innom hvis man har lyst til å prøve seg. Inntil videre trener vi fotball én gang i uka. Vi ønsker ikke å legge lista for høyt nå på vinteren. Vi vil gjerne at de som spiller håndball eller går på ski får muligheten til det, forteller Nessvoll, som øker antall treningsøkter når fotballsesongen nærmer seg.

– Laget har trening i Finnmarkshallen fra klokken 17.00 til 18.00 hver mandag. Møt gjerne opp litt før slik at man er varm og klar til treningstimen starter. Alle er hjertelig velkommen. Og hvis det er noe du lurer på er det bare å ringe meg eller sende en melding. Jeg har telefonnummer 47418228.