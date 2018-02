Tok sølv i Tromsø

sport

Alta IFs volleyballdamer deltok på en 2.divisjon/seniorturnering i Tromsøhallen for en drøy uke siden, og laget fra Nordlysbyen klarte seg veldig bra.

– Det blir laget en kombinasjon av seriekamper og turneringskamper for å utnytte helgene slik at alle volleyballlagene får flest mulig kamper. Dette arrangementet var en massemønstring av volleyballspill på mange nivåer. I tillegg til en rekke 2.divisjonskamper, ble det også spilt 1.divisjons- og elitekamper av BK Tromsø og sluttspill NNM U19. tillegg ble det arrangert en miniturnering for de yngste spillerne (U13) i Nord-Norge, opplyser Inga Maren Gran Erke i Alta IFs volleyballgruppe.

Alta IF stilte med et redusert mannskap denne helga. De reiste til Tromsø med bare seks spillere. Flere av jentene var ute med skader etter Sol-cupen helga før, men det var likevel et rutinert og sterkt lag som deltok.

– Vi klarte å spille jevnt godt hele helga, men tapte dessverre første seriekamp mot BK Tromsø. Så ble det 3-1-seier i andre seriekamp mot Bodø. I turneringsdelen, som seriekampene også var en del av, klarte Alta IF seg veldig bra og kom til finalen mot ØKSIL, forteller Gran Erke.

Dessverre fortsatte skadene å hope seg opp for Alta-laget.

– I semifinalen fikk Heidi Olsen et ankelovertråkk. Vi spilte dermed med 5,5 spillere i finalen, der Heidi var teipet opp. All ære til henne i finalen, for hun gjorde en kjempeinnsats med å backe opp resten på banen selv om hun selv var satt helt ut i blokk- og smashsituasjon. Dette førte til en svekkelse i forsvar/angrep, men resten av Alta-spillerne reiste seg og tok ansvar for hennes område også. Det ble en spennende og jevn finale der unge, men dog så rutinerte ØKSIL-spillere måtte slite for å vinne kampen. Vi vant ett sett, men tapte til slutt 1-2, avslutter hun.