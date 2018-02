11 strake for BUL

sport

BUL - BUL 2 38-16:

Mandag kveld møttes serieleder BUL og BULs rekruttlag til seriekamp i 3. divisjon kvinner avdeling 2. Ikke overraskende var det førstelaget som styrte oppgjøret, og selv uten å imponere spillemessig vant de kampen med solid margin. 22 mål skilte lagene da sluttsignalet gikk i BUL-hallen. Stillingen til pause var 20-8.

Førstelagets Thilde Ahlquist Kinov var kampens mestscorende spiller med ni fulltreffere. Hanne Handnes Bellika og Tonje Tauselv fulgte opp med seks scoringer hver. De øvrige førstelagsmålene ble satt inn av Linda Holst-Olsen Furulund 4, Ulrikke Rye Josefsen 4, Mia Danielsen 4, Aurora Rist 2, Amanda Biti Brendgen 2 og Sofie Movik Simensen 1.

For rekruttlaget var det Sunniva Hove som var farligst foran mål. Hun noterte seg for fire nettkjenninger. Katharina Wahl Nikolaisen 3, Lisa Lampe Hagberg 3, Ane Heggheim Kåberg 2, Amanda Brekke 2, Marita Lundgren-Mathilassi 1 og Malin Hoel Johansen 1 scoret de øvrige målene for rekruttlaget.

38-16-seieren var BULs 11. strake seier i 3. divisjon. Laget til Vebjørn Slettli har fortsatt ikke avgitt poeng. De har tre seriekamper igjen før de skal spille opprykkskvalifisering, og første match er lokaloppgjør borte mot Alta IF 28. februar. Så spiller de hjemme mot TSI og TSI 2 17.- og 18. mars.

BUL 2 er på tredjeplass etter ti spilte kamper.