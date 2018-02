sport

Som A-sporten skrev mandag formiddag sikret Ingrid Greibrokk fra Alta NM-gull i sjakk for ungdom i Drammen sist helg. Hun konkurrerer i klasse jenter ungdom under 26 år, og var ett poeng foran nærmeste konkurrent. Greibrokk tok 4,5 poeng av 5 mulige (fire seire og én remis), og hadde i så måte god kontroll på norgesmestertittelen.

NM-gull til Ingrid Alta sjakklubb ungdom med ny norgesmester i sjakk.

– Det var kjempegøy å gå til topps i NM. Jeg føler selv at jeg har hatt et dårlig siste år som sjakkspiller, der resultatene ikke har bikket min vei. Så det er virkelig godt å være tilbake på topp, sier Ingrid Greibrokk til A-sporten.

– Jeg følte at jeg hadde bra kontroll på gullet. Det var kun i ett parti at jeg slett litt, ellers gikk det veldig bra.

Jentemiljøet i akkurat denne klassen er ikke så stort her til lands. Greibrokk hadde kun konkurranse fra tvillingsøstrene Hanna og Marte B. Kyrkjebø fra Stavanger, som endte på henholdsvis andre- og tredjeplass.

– Det er ikke så stort jentemiljø, så vi kjenner hvernadre veldig godt. Vi har møttes til mange dueller tidligere. De er et par år eldre enn meg, så jeg tapte litt i starten. Men nå har jeg tatt dem igjen, forteller Greibrokk, som etter helgas triumf kan delta i EM, VM og Nordisk mesterskap.

– EM og VM hadde jeg nok fått deltatt i uansett. Men NM-gullet åpnet døra for Nordisk, som arrangeres siste helga i april eller første helga i mai. I tillegg blir det deltakelse i EM og VM for ungdom til høsten. Det blir nok litt fravær fra skolen på grunn av disse mesterskapene, men det får vi bare finne ut av. Jeg er veldig glad for at jeg nå har mulighet til å delta i alle tre konkurransene, avslutter hun.