sport

Altajenta gikk søndag sitt tredje renn for helgen under Norgescupen på Åsen i Nannestad. Under 10 kilometer fri teknikk leverte Emilie Kristoffersen et godt løp og havnet på en meget sterk 5. plass.

Tiril Udnes Weng tok sin andre seier for helgen foran Anne Kjersti Kalvaa og Martine Ek Hagen.

Emilie kan se tilbake på helgen med gode resultater og tre topp ti-plasseringer. Fredag endte hun på niende plass i sprint, og lørdag gikk hun inn til en sterk syvende plass under 20 kilometer klassisk.