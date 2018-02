Nytt tap for Alta IFs fotballherrer

sport

Grorud - Alta IF 3-0:

Alta IF møtte søndag Grorud til ny treningskamp. Med flere sentrale spillere borte, som Vegard B. Braaten og Magnus Nikolaisen, ble det vanskelig for Runar Overvik & co i dagens match. Hjemmelaget vant til slutt komfortabelt 3-0. Fotballherrene reiser dermed hjem med to tap og 0-8 i målforskjell etter helgas treningskamper.

Alta IF stilte med følgende lag:

Aleksander Ellingsen - Mats Frede Hansen - Aleksander Bjørnvåg - Thomas B. Braaten - Øyvind V. Olsen - Felix A. Jacobsen - Andreas Markussen - Dag Andreas Balto - Runar Overvik - Marco Mauno - Eirik Lund Holm.

Les mer om kampene, og Floviks tanker om helga i morgendagens avis- og PDF-utgave.