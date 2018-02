sport

Bodø HK 2 - Alta IF 32-30:

I likhet med fotballherrene tapte også Alta IFs håndballherrer begge kampene i helgen. Søndags ettermiddag tapte de 32-30 mot Bodø HK 2, og reiser dermed poengløse hjem i den livsviktige kampen om fornøyet kontrakt i allnorsk 2. divisjon. Alta IF ligger nå like over nedrykkstreken på 10. plass, et poeng foran Vestli.

Toppscorer Alta: Petter Barosen, 7 mål.

Neste helg gjester Oslo-Studentenes IK, som ble seriemestere lørdag, Alta-hallen.