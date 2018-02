Raknet etter pause

sport

Elverum 2 - Alta 39-30:

Håndballherrene til Alta IF er i helgen reist sørover for å kapre viktige poeng i kampen om å beholde plassen i allnorsk 2. divisjon. Lørdagen ventet Elverum 2 på motsatt banehalvdel, og anført av en meget god Petter Barosen spilte Alta IF en god første omgang. Til pause viste stillingen 19-19. Etter pausen sa det dessverre stopp, og hjemmelaget rykket i fra. Da sluttsignalet gikk viste restultattavlen 39-30 til hjemmelaget.

Toppscorer Alta: Petter Barosen, 12 mål.

I morgen reiser håndballherrene videre til Bodø for helgas andre kamp. Her møter de Bodø HK 2 til kamp klokken 16:30.