Vant stort mot RIL

TIL-guttene har begynt å røre på seg igjen. Tidligere denne uka møtte Kjetil Thomassens mannskap Rafsbotn IL, som har kommet i gang igjen under ledelse av Tomas Johannesson og Aleksander Johansen. Tverrelvdalen var som forventet det sterkeste laget i lokaloppgjøret og vant 6-0 i Finnmarkshallen.

– Det var nivåforskjell, men fortsatt en fin treningsøkt for guttene. Vi burde nok ha scoret mer enn seks mål, for vi produserte mange gode muligheter. Men RIL hadde en bra keeper, sier TIL-sjef Kjetil Thomassen til A-sporten.

Matchen var Thomassens første som hovedtrener for 4.-divisjonslaget fra Tverrelvdalen. I stedet for to ganger 45 minutter ble det spilt tre ganger 30 minutter.

– Vi brukte vårt antatt sterkeste mannskap i de to første periodene, og så fikk de yngre guttene sjansen den siste halvtimen. Vi klarte ikke å score med ungguttene, men hadde likevel veldig god kontroll. Til å være årets første treningskamp synes jeg vi viste mye bra spill, kommenterer han.

Svein Ove Thomassen har i likhet med Kjetil Thomassen gitt seg på toppnivå. Men førstnevnte har fortsatt massevis av kvaliteter som gjør han til en attraksjon på enhver fotballarena i Norge. Og i år har han fått ekstra ansvar.

– Vi har vist Svein Ove tillit. Han skal være lagets visekaptein i år. Det er en oppgave han vil vokse på, fastslår Thomassen.

Han føler at det er en ny giv rundt A-laget, og håper det kan bidra til en god sesong.

– Vi har tatt grep for å være mer synlige i sosiale medier. Guttene er glade i oppmerksomhet, så dette er en vinn-vinn-situasjon for både spillerne og de som følger med på det vi gjør. Med Svein Ove Thomassen, Daniel Reginiussen og flere andre spennende navn på plass på plass ligger alt til rette for en god sesong. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier den tidligere sisteskansen.

Tverrelvdalens neste treningskamp i vinter spilles onsdag 28. februar. Da er det Sørøy Glimt som er motstander.