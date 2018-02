Vanskelig poengjakt

sport

Det gjenstår seks serierunder i 2. divisjon menn avdeling 1, og Alta IF er langt fra sikret fornyet kontrakt i allnorsk seriespill. Bunnlaget Skarphedin rykker ganske sikkert ned. Spørsmålet er hvilket lag som slår følge ned med klubben fra Bø i Telemark.

– Jeg er fortsatt sterk i troen på at vi kan berge plassen. Etter helgas bortekamper venter tre hjemmematcher på rad, og det er her vi må bikke marginene i vår favør. Det er ingen som har lyst til å reise til Tromsø for å møte Bravo i siste serierunde med akutt nedrykksfare hengende over seg, sier Håvard Brekmo til A-sporten.

Møter Elverum 2 og Bodø 2

Nøkkelkampene Brekmo refererer til er Alta IF - Oslo-Studentene 18. februar, Alta IF - Vestli 25. februar og Alta IF - Sarpsborg 11. mars.

– Oslo-Studentene kan ha avgjort seriegullet til sin fordel før de kommer til Alta, noe som kan gi oss en litt bedre sjanse til å sikre full pott. I tillegg bør vi ha to poeng mot Vestli, som for øyeblikket er under nedrykksstreken. Med seier også mot Sarpsborg bør vi være trygg, fastslår Brekmo, som denne helga jakter «bonuspoeng» sørpå. Alta IF møter Elverum 2 lørdag og Bodø 2 søndag.

– Det blir to veldig tøffe kamper. Disse andrelagene stiller som regel ekstra sterkt lag når de spiller hjemme, så vi må være på vårt absolutt beste dersom vi skal ha noen sjanser til å vinne. Klarer vi poeng denne helga vil det være ren bonus, mener den målfarlige kantspilleren fra Tromsø.

Spennende sesongavslutning

Han tror søndagens oppgjør i Bodø er Alta IFs beste mulighet.

– Vi skal gjøre vårt beste for å ta poeng. Vi går alltid på banen for å vinne. Samtidig er det viktig at vi ikke graver oss ned dersom det skulle bli tap. Vi har fortsatt alle muligheter til å avgjøre dette selv, også med tap i helgas kamper.

Vestli er for øyeblikket tre poeng bak Alta IF. De har også spilt en kamp mer enn Ottar Pettersens mannskap. I helga møter de bunnlaget Skarphedin hjemme. Det kan altså være ett fattig poeng som skiller lagene etter søndagens matcher i 2. divisjon.

– Det blir en tøff sesongavslutning, men enn så lenge er vi på rett side av streken. Skal vi klare å holde oss der må vi trolig vinne et par av de gjenstående kampene. Vi går noen spennende uker i møte, smiler Brekmo.