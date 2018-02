– Det kastes altfor mye mat

sport

Som første idrettslag i Norge vil Alta IF nå tilby matpakker med mat som er «Too good to go» på sine idrettsarrangement.

– For en billig penge kan du få både middag, dessert og frukt til dagen etter, sier Kristin Jensen, markedsansvarlig i Alta IF.

– Vi som idrettslag må ta litt ansvar for miljøet, vi ser jo hvor mye søppel vi bærer ut etter kamper og turneringer. Jeg synes det var for galt at vi skulle kaste så mye. Alle må ta ansvar for miljøet, synes hun.

På Alta IFs klubbkontor på Aronnes gjøres det klart til felles lunsj og det er Andreas Markussen sin uke å dekke bordet. Brødskiver, melk og juice, og godt pålegg. Petter Oseberg savner makrell i tomat. Det er riktignok ikke lunsjpakker fra Too Good To Go, men de ansatte i Alta IF synes det er fint at klubben vil unngå matsvinn på kamper og turneringer.

– Det er veldig bra hvis vi kan selge det som er til overs. Det er for galt å kaste så mye mat, sier Andreas Markussen.

Formelt samarbeid

Kristin Jensen tok tak i ideen, og nå har Alta IF inngått samarbeid med de som står bak appen «Too good to go», som også bidrar til veldedighet av overskuddet. Fra før av er flere hoteller i Alta med, i tillegg til en bensinstasjon.

– Jeg vet ikke hvor mye vi kaster, men at det kastes altfor mye er det ingen tvil om. Det kan være vanskelig å beregne hvor mange som kommer på en kamp, og en kan sitte igjen med mye mat når det er over. Alle må ta et ansvar for miljøet, og da synes jeg vi også kan ta et ansvar, sier hun.

Lager matpakker

Dermed vil Alta IF lage matpakker, såkalte «stjernepakker» med pølser, vafler, baguetter, frukt, boller, pizza, hjemmelagde kaker, eller det de måtte ha igjen på slutten av arrangementet.

Alt den sultne altaborgeren har å gjøre er å laste ned appen «Too good to go», finne maten en ønsker, bestille og hente den ved å vise kvittering.

– Da hjelper du oss å redusere svinnet, og så får du spise mat for en billig penge selv, sier Kristin Jensen.

– Tross alt Mydland-pølser

– Vi håper det er noe folk vil ha. Vi vet i hvert fall ikke før vi har prøvd. Det er jo tross alt Mydland-pølser, sier hun når vi spør om det ikke kan bli litt ensidig kost.

– Men du tror ikke dere vil begynne å lage ekstra mat for å få til de pakkene?

– Nei, det gjør vi ikke. Etter hvert blir man jo flinkere til å beregne. Og når det ikke er noe ekstra, lager vi heller ikke pakker, sier hun.

Nå skal de finne pakker og kommunisere dette ut til alle dugnadsfolkene. Den første gangen det skal prøves ut, er på fotballkampen mellom Alta IF og TUIL søndag 18. februar.

– Nå oppfordrer jeg også andre idrettslag og organisasjoner til å være med, sier Kristin Jensen.