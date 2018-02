sport

Det skjedde under helgas kretsting i Lakselv. Johan Samuel Nilsen fra Varanger BK og Thorbjørn Mortensen fra Bjørnevatn IL fikk det høythengende hederstegnet for administrativ innsats, mens Porsanger IL fikk heder for sin innsats i futsal, der de vant et nasjonalt sluttspill.

Finnmark fotballkrets deler ut en såkalt gladpris, og her var det June Pedersen fra Alta IF som stakk av med prisen. To lederstipend ble delt ut til Roy Arne Andersen fra Havøysund IL og Steve Sivertsen i HIF/Stein.