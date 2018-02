sport

Nerskogen IL møtte et godt Vadsø Turn lag i gutter 13 finalen. Etter ti minutter hadde Vadsø-laget en tomålsledelse, men guttene fra Nerskogen satte i et nytt gir og hentet inn ledelsen og vant finalen 7-5.

Thomas Roxrud stod i mål for Nerskogen og forteller at han hadde litt høy puls når de lå under:

– Det var spennende. Jeg tenkte at de var veldig flink til å finte seg igjennom forsvaret vårt. Vi stod bra i forsvar og klarte til slutt å ta de.

Det er tredje året på rad guttene fra Nerskogen vinner Altaturneringen og Roxrud forteller at det er spennende vært år:

– Det er veldig stort! Vi møter gode lag fra hele Finnmark, Troms og Nord-Sverige, sier han.