Får hjulene til å gå rundt

sport

Rundt 500 frivillige er i sving under helgas Altaturnering. Noen fordi de har barn som spiller håndball, noen for å samle penger til russetida og andre for å gi en innsats for andre.

Ulrikke Westgaard Gallavara går i tiende på Alta ungdomsskole og tar valgfaget "Innsats for andre". Hun er en av mange dugnadsarbeidere under årets turnering.

– Jeg meldte meg på fordi jeg har et valgfag på skolen hvor vi skal gjøre noe for andre. I går jobbet jeg i allergikafeen og i dag står jeg i storkafeen i Finnmarkshallen. Jeg tror jeg blir å jobbe i morgen og, sier 16-åringen. Hun trives godt på turneringen og synes det er viktig å bidra.

– Det er hyggelig å hjelpe til. Så langt har det vært veldig bra og det er alltids noe å gjøre. I tillegg blir man jo kjent med masse nye mennesker og at andre er takknemlig for jobben man gjør, legger hun til.

Russedugnad

I andre delen av Finnmarkshallen står to russejenter å serverer mat og drikke til de sultne.

– Vi er russ til neste år og sendte ut melding til bedrifter og idrettslag om at vi var ledig til å stille. Alta IF tok kontakt og vi sa selvsagt ja, sier Thea Heltne Kjelstad og Emma Grace Brown Lillevik.

– Det er en fin måte å tjene penger til russetida på, legger de til.

Jentene synes det er morsomt og sosialt å stå i kafeen og forteller at de har vært der fra tidlig om morgenen:

– Jeg kom hit halv syv og har hatt en liten pause før jeg kom tilbake nå, sier Kjelstad.

– Jeg har vært her siden halv 12 og i går var jeg her i syv timer, sier Lillevik, som legger til at det er veldig artig å få snakke med så mange nye mennesker.

– Det er fint å føle at man hjelper til og at turneringen kan gjennomføres vært år. Her er alle dugnadsarbeidere like viktig. Alt må gjøres for at det skal gå rundt, sier hun videre.

Pålagt dugnad

I Altahallen står foreldrene til flere av deltakerne i turneringen. De er ikke i tvil om at det er viktig å stille på dugnad:

– Det er viktig for at et så stort arrangement skal gå rundt. Idrettslag har ikke råd til å betale alle og da er det viktig å stille opp for å få hjulene til å gå rundt, sier Anne Thomassen. Sammen med Charlotte Bertelsen har hun full kontroll i Altahallen.

– Jeg tenker at vi må gjøre det vi kan for å få det til å gå rundt. Når det er et så stort arrangement må alle bidra, legger Bertelsen til.

Begge har barn som spiller håndball og de er dermed pålagt dugnadsarbeid under turneringen.

– Jeg hadde nok ikke vært her hvis jeg ikke hadde barn som spilte håndball, sier Thomassen. Selv om det er pålagt sier begge at de har det veldig gøy og at de trives i dugnadsrollen.

– Det er mye å gjøre hele tiden, men det er veldig gøy og da går tida fort, sier de tilslutt.