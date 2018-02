«Skarpt i rute» til håndballfesten

sport

I ettermiddag blåses Altaturneringa i gang, og et rekordstort antall barn og unge kan ta løs på helgas store håndballhappening.

– Til sammen har 258 lag meldt sin ankomst; ny rekord. For det meste lag fra klubber i Finnmark og Troms, men også langtreisende gjester, fra så langt sør som Trøndelag og Kiruna, oppsummerer kontorleder Lars-Gaute Skorpen i håndballgruppa til Alta IF.

Et konservativt overslag viser at i alle fall 2.500 spillere, tusenvis av voksne, vil være i sving i helga.

– Jeg har faktisk ikke tenkt på hvor stort dette er før nå, når du spør... Samlet kan vi nok snakke om mellom 6.000 og 7.000 mennesker. Det er ganske heftig, fastslår Skorpen.

Ferskinger

Både han og turneringsleder Ann Charlott Næss er for ferskinger å regne hva angår turneringen. Men de står på skuldrene til kjemper. Blant dem Knut Roger Lillemoen, som selvfølgelig var blant de som var i sving i dagene før turneringsstart:

– Vi er skarpt i rute, takket være jobben fra den helt fantastiske dugnadsgjengen. To timer brukte de på å legge på alle platene. Imponerende bra! Så nå gjenstår det bare litt justering og teiping av banene, sette ut mål og merke litt. Kosearbeid, humrer han.

Brer om seg

Lillemoen er en av de som har lagt tid og innsats i turneringa i en årrekke. I år har han styrt rigginga, i tospann med Ronny Hermansen.

Selv tror han årets ekstra komprimerte utgave vil gi turneringa et ekstra løft:

– Går du tilbake til da jeg for første gang var med som håndballengasjert, på 90-tallet, hadde vi kun en bane, aulaen. Så har det vokst på seg gjennom årene, til det vi har nå. Med den nye flata ved Finnmarkshallen kunne vi kutte hallen ved Universitetet, som mangler nødvendige fasiliteter. Det har vært en nødløsning, men nå er alt samlet på en plass. Det vil være nok en forbedring.

Turneringen har syv baner tilgjengelig; fire i selve Finnmarkshallen pluss den nye håndballflaten her, samt Aulaen og Gnisten ved Alta ungdomsskole.

– Alt er komprimert innen en radius på 100 meter. Det er helt fantastisk, fastslår Lillemoen.

– Vi får hvert år skryt av jobben vi gjør med turneringa, de som kommer hit gir tilbakemelding om at de er fornøyde. Alt er sentralt og banene ligger nær hverandre, vi henter inn skikkelige, gode dommere og har mange folk i sving for å sikre et godt arrangement, oppsummerer han.