Siste frist for NM-deltakelse

Om ganske nøyaktig en måned skal det arrangeres åpent norsk mesterskap i svømming for masters i Nordlysbadet. Alta svømmeklubb er arrangør for mesterskapet som samler rundt 350 deltakere fra hele landet.

Nøyaktig hvor mange som stiller til start er fortsatt ikke klart, ganske enkelt fordi påmeldingsfristen fortsatt ikke har gått ut. Men aller siste deadline nærmer seg med stormskritt.

– Fristen for å melde seg på går ut fredag 2. februar klokken 24.00. Utøverne som skal delta må ha klubbtilhørighet og betalt lisens. Ellers er det ingen krav, sier Anne-Grethe Lillemoen i Alta svømmeklubb, som ber etternølerne melde seg på via nettsiden medley.no.

Hun er leder av NM-komiteen, og ser frem til å være arrangør for et norgesmesterskap igjen. Alta svømmeklubb fikk veldig gode skussmål fra forbundet etter junior-NM i Alta for to år siden.

– Det har vært mye arbeid, og den neste måneden vil nok også være ganske krevende. Det er mange ting som skal på plass i forkant av et slikt mesterskap. Men vi gleder oss veldig til det som skal skje her den første helga i mars, smiler Lillemoen.