Ny fulltreffer for Altaturneringa

sport

– Det går fortsatt i riktig retning. Altaturneringa er populær som aldri før, og i år har vi 258 påmeldte lag. Det er ny rekord, forteller turneringsleder Ann Charlotte Næss, som for første gang har hovedansvaret for Nord-Norges største håndballhappening for barn og unge.

Dyktig arrangørstab

Hun legger ikke skjul på at overgangen fra å lede Alta IFs minihåndballturneringer til å være sjef for Altaturneringa er stor.

– Det kan ikke sammenlignes. Men samtidig har jeg utrolig god støtte fra ressurspersoner i Alta IF som har gjort dette i årevis. Mange har hatt de samme ansvarsområdene i turnering etter turnering, og vet nøyaktig hva som skal til for å holde hjulene i gang. Det er ikke vanskelig å sitte med ansvaret når man har så flinke folk rundt seg, smiler Næss, som også skryter av humøret til de frivillige.

– Det er latter, smil og glede blant de som jobber dag og natt for å få dette til. Dette er noe de har lyst å gjøre. Jeg har enorm respekt for de som bidrar år etter år uten å kreve noe som helst tilbake.

Kompakt turnering

I år blir turneringen mer kompakt enn noen gang tidligere. Den nye flerbrukshallen tilknyttet Finnmarkshallen skal tas i bruk. Dermed blir det minimalt bruk for Universitetshallen som Alta IF har lånt i en årrekke.

– Vi har et flott samarbeid med universitetet, så hallen står klar hvis vi trenger en ekstra spilleflate. Men i år skal vi i utgangspunktet klare oss med Finnmarkshallen, flerbrukshallen og Altahallen, noe som gjør at alle kampene spilles i samme område. Det er veldig bra for deltakerne, som bare trenger å forflytte seg noen få meter mellom kampene, forteller Næss.

Også i år samarbeider de med andre idrettslag i Alta.

– BUL tar seg av de som overnatter i Bossekop, mens Nerskogen IL har ansvaret for Saga og Elvebakken. Så ordner våre egne folk resten. Det er veldig fint å kunne involvere flere lokale klubber.

Får besøk fra Trøndelag

Turneringen starter fredag ettermiddag, og avsluttes med finaler søndag ettermiddag.

– Det deltar klubber fra Finnmark, Troms, Kiruna og Trøndelag. Vi er veldig glade for at så mange lag og foreninger kommer tilbake hvert år. Det viser at vi gjør mye riktig, avslutter en kampklar Ann Charlotte Næss.