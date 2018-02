– Positivt at de prøver

sport

Den rutinerte og ikke minst svært meritterte innebandytreneren var sist helg på plass i Nordlysbyen, der han hjalp Alta innebandyklubb til 13-3-seier over HF Innebandy og 8-4-triumf mot Karasjok.

Tilbake i mars

Sistnevnte oppgjør var én av to seriefinaler i 2.-divisjon Finnmark, noe som gjør at Alta IBK er sikret plass i sluttspillet senere i vinter. Da kommer han tilbake for å lede laget på nytt, der målet er finalekamp mot fjorårets eliteserielag Harstad innebandyklubb.

– Jeg har vært her oppe ved flere anledninger, og har etter hvert god kjennskap til de som styrer klubben. De ville gjerne ha meg oppover for å lede et par treninger, og ikke minst bidra med taktiske innspill under helgas kamper og i sluttspillet i midten av mars. Jeg pleier å si ja når folk spør meg om å hjelpe til. Så her er jeg, smiler Johnny Petersen, som har en lang karriere som eliteserie- og landslagstrener bak seg.

– Jeg har jobbet med landslaget i ti år, og det er faktisk ikke så ulikt som det jeg gjør for Alta IBK nå. Nivået er selvsagt ikke helt det samme. Men klubben har hentet inn en god del spillere som ikke har sjansen til å trene sammen så ofte, og slik er det jo også med landslaget. Man har bare én eller to økter der troppen er samlet før det skal spilles kamper.

Mange signeringer

Ledelsen i Alta IBK har brukt sitt kontaktnett aktivt denne vinteren. Ikke bare skal Johnny Petersen bidra for klubben. De har også fått i stand en avtale med tidligere eliteserieprofil Peter Fahlström, som fikk sine første minutter i Alta-drakten sist lørdag. Dessverre ble han skadet tidlig i oppgjøret mot HF. Men han er trolig på plass igjen når sluttspillet starter.

Klubben har også signert Mads Mienna, Robin Stegeby og ikke minst Umeå-bosatte Peter Holmlund og Anton Åkerström. De tre sistnevnte vil bli hentet nordover når det skal spilles sluttspill i Finnmarkshallen. Alta IBK har også spillere som holder til i Nordreisa, så det er en utfordring å få samspillet til å sitte.

– Vi har begrenset med tid sammen, og da gjelder det å bruke den tida så godt som mulig. I forkant av denne helga fokuserte vi på grunnspillet, slik at guttene skal kjenne sine roller så godt det lar seg gjøre. Både mot HF Innebandy og Karasjok delte vi opp to rekker - de som trener sammen daglig og de som ikke gjør det. Det var en bedre løsning enn å mikse for mye. Den «lokale» rekka imponerte veldig med 9-0 mens de var på banen mot HF Innebandy.

Ber klubben ha is i magen

Han er glad for at innebandyklubben i Nordlysbyen viser offensive takter foran sluttspillet.

– Det er positivt at Alta IBK prøver å få til noe. De ønsker å gjøre idretten mer attraktiv og sørge at innebandy får et bedre fotfeste i Alta og Nord-Norge. Hvis jeg kan bidra litt gjør jeg det mer enn gjerne, fastslår Petersen, som likevel ber klubbledelsen om å ikke fokusere altfor mye på opprykk i denne omgang.

– Det er en lang, lang vei å gå for å komme seg til eliteserien. Det de først må gjøre er å få på plass en skikkelig treningskultur med utøvere som tar idretten seriøst. Rekruttering av nye spillere blir også viktig. Fokuserer de på disse tingene nå er det håp om å kunne klare opprykk senere, avslutter han.